Организацию в Новосибирской области обязали выплатить 560 тысяч рублей за загрязнение реки

Очистные сооружения компании не обеспечивали очистку сбрасываемых в приток реки сточных вод до установленных нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В Новосибирской области с ресурсоснабжающей организации взыскали 560 тысяч рублей за загрязнение реки Качимовка в Мошковском районе.

Как сообщает прокуратура региона, нарушение было выявлено в ходе проверки, которая установила, что очистные сооружения компании не обеспечивали необходимую очистку сточных вод до установленных нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ.

По итогам судебного разбирательства организация обязана выплатить сумму ущерба.