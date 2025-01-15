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проиcшествия

В Новосибирске легковушка сбила девушку на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

На улице Богдана Хмельницкого произошло ДТП.

Сегодня рано утром, 15 января 2025 года, в Новосибирске по адресу улица Богдана Хмельницкого водитель автомобиля "Ниссан Вингроад" двигался со стороны улицы Учительская в сторону улицы Новая Заря. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

В результате напротив дома 74 он сбил девушку 2008 года рождения, которая двигалась по регулируемому пешеходному переходу. Она была госпитализирована в больницу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что около сотни метров ПАЗ толкал кроссовер Haval Jolion по Бердскому шоссе в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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