77.47% 8.2
77.47% 8.2
сегодня
15 января, 20:31
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 103.4 | eur 106.2
77.47% 8.2
сегодня
15 января, 20:31
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 103.4 | eur 106.2
сегодня 18:30
общество

В Новосибирске врачи спасли жизнь пациенту с тромбом в виде подковы в сердце

Фото: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

В Новосибирске врачи провели уникальную операцию, спасая 26-летнего мужчину с терминальной почечной недостаточностью.

У пациента, проходившего заместительную почечную терапию, случайно обнаружили тромб в форме подковы во время планового обследования.

Опасный сгусток крови мог в любой момент попасть в легочную артерию и вызвать мгновенную смерть. Мужчину экстренно перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина, где было принято решение провести эндоваскулярную тромбэкстракцию через полую вену.

Операция прошла успешно без необходимости открытого хирургического вмешательства.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в