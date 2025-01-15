В Новосибирске врачи спасли жизнь пациенту с тромбом в виде подковы в сердце

В Новосибирске врачи провели уникальную операцию, спасая 26-летнего мужчину с терминальной почечной недостаточностью.

У пациента, проходившего заместительную почечную терапию, случайно обнаружили тромб в форме подковы во время планового обследования.

Опасный сгусток крови мог в любой момент попасть в легочную артерию и вызвать мгновенную смерть. Мужчину экстренно перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина, где было принято решение провести эндоваскулярную тромбэкстракцию через полую вену.

Операция прошла успешно без необходимости открытого хирургического вмешательства.