В Новосибирской области отменили выплаты по уходу за инвалидами с 2025 года

С января текущего года в регионе отменили выплаты по уходу за инвалидами.

Как сообщили в пресс-службе Социального фонда Новосибирской области, с 1 января 2025 года в регионе были отменены выплаты родственникам, ухаживающим за инвалидами первой группы и пенсионерами старше 80 лет — теперь средства будут автоматически включены в пенсии нуждающихся. Об этом сообщили в отделении Социального фонда региона.

Период ухода будет по-прежнему учитываться в трудовом стаже.

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