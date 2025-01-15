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общество

В Новосибирской области снизилось число кибератак

Фото: Сиб.фм

Число кибератак в регионе снизилось наполовину.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на данные пресс-службы министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, в прошлом году в регионе зафиксировали более 31 тысяч «потенциально опасных воздействий на защищаемую информационную инфраструктуру».

Отмечается, что в 2023 году их было порядка 77 тысяч.

«Наибольшую угрозу для защищаемых ресурсов представляют атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки), направленные на вывод из строя сетевой инфраструктуры», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что новосибирцы столкнулись с серьезным массовым сбоем в работе Интернета

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Валерия Митрохина
Журналист

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