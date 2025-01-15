Вице-губернатор Новосибирской области Теленчинов получил представление из-за долгостроя на Тополёвой

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в работе Министерства строительства региона, связанные с долгостроем по ул. Тополевая, 5. Заместителю губернатора региона Роману Теленчинову, который курирует строительные объекты, внесли представление для устранения проблем, связанных с правами обманутых дольщиков.

Дом, строительство которого ведет ООО «Многопрофильная клиника», не могут сдать уже 10 лет. Как пояснили в прокуратуре, объект классифицируется как коммерческая недвижимость, поэтому региональные власти не могут использовать стандартные механизмы поддержки обманутых дольщиков, такие как масштабные инвестиционные проекты или выделение субсидий. Единственным вариантом решения проблемы остается привлечение стороннего инвестора.

«По результатам проверки в Минстрое региона выявлены нарушения, которые явились основанием внесения 30 октября 2024 года заместителю губернатора региона представления, которое рассмотрено, ведется работа по поиску инвестора», – заявил Сиб.фм и.о начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства, старший советник юстиции Олег Желдак.

Уголовное дело и судебные разбирательства

Параллельно с этим продолжается расследование в отношении застройщика ООО «Многопрофильная клиника». Территориальные подразделения правоохранительных органов проводят проверку в отношении деятельности компании, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Кроме того, Октябрьский районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело против генерального директора компании Сергея Степанова. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, причинившем ущерб в особо крупном размере. Речь идет о хищении средств дольщиков другого объекта по адресу улица Добролюбова, 162/1.

Как сообщили в прокуратуре, ситуация с достройкой дома на улице Тополевой, 5 находится на особом контроле. Надзорные органы обещают следить за выполнением представления, а также за ходом уголовных дел.

Напомним, дом должны были сдать еще в 2014 году, но до сих пор он не достроен. В строительстве участвуют 200 семей, в том числе действующие участники СВО. Дольщики заплатили деньги за апартаменты, которые рекламировались как жилое помещение, но остались ни с чем. За помощью они обратились к президенту России Владимиру Путину. Пикет с обращением прошел 15 декабря около театра «Глобус».