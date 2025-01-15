Юнкор «Сиб.фм Group» дал интервью во время матча «Сибирь» - «Трактор»

Юнкор «Сиб.фм Group» Иван Акимов дал интервью корреспонденту во время хоккейного матча «Сибирь» — «Трактор». Трансляцию вёл телеканал ОТС.

У Ивана есть цель — стать спортивным журналистом. Говорит, ему такая профессия очень интересна. Во время интервью юнкор рассказал, что внимательно следил за матчем и записывал всё в блокнот.

«Смотрел на толчки, на то, как борются игроки, как они выполняют броски», — сказал юнкор.

Перед матчем юнкорам провели экскурсию. По словам Ивана, ему очень понравилась раздевалка игроков «Сибири». Говорит, что в них всё сделано для игроков.

После матча юнкор хочет взять интервью у нападающего новосибирской команды Владимира Бутусова. Ивану интересно, в какие компьютерной игры любит играть хоккеист. Также юному журналисту хочется пообщаться с Сергеем Широковым.

Также во время интервью Иван попробовал себя в качестве журналиста и задал вопрос корреспонденту о том, какими качествами должен обладать спортивный журналист. Также Ивану было интересно, как журналист работает с интервьюерами, которые «без настроения».

Ранее Сиб.фм писал о том, что рассказала руководитель Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова в первом интервью с юнкорами.