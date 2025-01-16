В конкурсе социальных проектов в 2024 году победили 117 инициатив

«Норникель» объявил итоги конкурса социальных проектов 2024 г. программы «Мир новых возможностей».

Инициативы для повышения качества жизни и устойчивого развития регионов представили почти 400 участников. Победители смогут направить на реализацию своих проектов 155 млн руб.

География представленных проектов охватила множество точек на карте страны: Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район, поселок Светлогорск Туруханского района, Мончегорск, Печенгский муниципальный округ, Ловозерский район, Читу и Газимуро-Заводский муниципальный округ.

Из 371 инициативы, претендовавшей на победу, 168 получили высокие оценки независимых экспертов и прошли в финал. Победителями стали 117 проектов, их авторы получат от компании гранты на реализацию инициатив на общую сумму 155 млн руб.

В Мурманской области участие приняли 48 опытных конкурсантов и 18 организаций-новичков, половина из которых стали победителями в регионе и получат грантовую поддержку от компании на реализацию проектов на территориях Мончегорска, Печенгского и Ловозерского районов в 2025–2026 гг.

«Полюс энергии» и «Полюс будущего», направленные на развитие спорта, поддержание здорового образа жизни и внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодежью, стали самыми популярными номинациями конкурса в Мурманской области.

Ловозерцы займутся национальными видами спорта, в Мончегорске расширят возможности жителей разных возрастов для занятий хоккеем, воздушной гимнастикой, гонками с препятствиями, скалолазанием и велосипедным спортом.

Ставшие победителями дебютанты конкурса объединяют несколько поколений мончегорцев в вопросах углубления знаний об истории Великой Отечественной войны через совместную деятельность, а также помогут специалистам НКО повысить компетенции для работы с детьми, имеющими речевые нарушения.

Подростки Печенгского округа создадут электронный краеведческий графический роман, эковолонтеры озеленят кедрами Никель и Заполярный, а любой житель сможет помочь науке и стать добровольцем-натуралистом.

Номинация «Полюс возрождения» стала наиболее востребованной в проектах из Читы и Газимуро-Заводского округа. Здесь Быстринский ГОК поддержит 21 инициативу из 43 проектов-финалистов.

Одним из крупнейших станет проект, направленный на сохранение дзерена (зобатой антилопы) в фауне России. Также будет реализован проект по благоустройству сельской территории центра села Газимурский Завод.

Благодаря грантам на территории региона откроют швейную мастерскую «Волшебная иголочка», творческую мастерскую «Магия глины» в селе Тайна, самый масштабный в Забайкалье театральный музей на базе Драматического театра, клуб начинающих педагогов «Маяк» для преподавателей-производственников. Благодаря номинации «Полюс энергии» пройдет серия занятий йогой и арт-терапией для людей, страдающих онкозаболеваниями и перенесших лечение химио- и лучевой терапией.

Норильский промышленный район традиционно представил на конкурс «Норникеля» максимальное количество проектов.

В 2024 г. среди участников на Таймыре популярны темы патриотизма, работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями, с детьми трудовых мигрантов, а также тема профориентации школьников.

Особенно заметным стало направление технического творчества и робототехники, благодаря которому молодые преподаватели планируют решить задачу оснащения норильских школ необходимым оборудованием для развития технических навыков учеников.

Также в Норильске дорогу к новым возможностям активно осваивают авторы из детских и юношеских команд — они направили максимальное количество заявок в номинации «NEW Полюс», 13 из которых одержали победу в конкурсе социальных проектов 2024 г. Всего из 84 финалистов региона статус победителей получили 63 проекта.