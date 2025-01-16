В Новосибирске опубликован актуальный список мер поддержки для участников СВО и членов их семей

Для участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий из Новосибирской области существует большой перечень мер поддержки, которые предоставляет государство. Сиб.фм публикует актуальный список компенсаций, выплат и социальных льгот для участников специальной военной операции (СВО), их семей и не только.

Меры поддержки, предоставляемые министерством труда и социального развития Новосибирской области

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Единовременные выплаты:

100 000 рублей — гражданам, призванным по мобилизации на военную службу;

1 000 000 рублей — военнослужащим, получившим тяжелое увечье в ходе СВО;

500 000 рублей — военнослужащим, получившим легкое увечье;

3 000 000 рублей — членам семьи погибшего военнослужащего (разделяется между супругом, родителями и детьми);

24 387,23 рубля — выплата родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих.

Ежемесячные выплаты

Инвалидам боевых действий:

1 группа — 6 180,73 руб.;

2 группа — 5 150,62 руб.;

3 группа — 3 090,36 руб.

Родителям погибших военнослужащих — 2 809,41 руб.

Детям погибших военнослужащих — 2 060,25 руб.

Вдовам и родителям погибших ветеранов боевых действий — 2 283,11 руб.

Ежемесячная компенсация за оплату жилья членам семьи погибших военнослужащих.

ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги

100% компенсация затрат на оплату жилого помещения и ЖКУ для мобилизованных и членов их семей.

100% компенсация затрат на установку газового оборудования (до 100 000 рублей).

Возмещение родительской платы за детский сад для семей мобилизованных.

Компенсация расходов на оплату ЖКУ для ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО.

Жилищные субсидии

Единовременная выплата вместо земельного участка для строительства дома.

Субсидия на ремонт индивидуального жилого дома (рассчитывается индивидуально).

Субсидия на приобретение жилья для инвалидов СВО (до 1 000 000 рублей).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Медицинская помощь и реабилитация

Бесплатное социальное обслуживание для родителей и супругов участников СВО.

Бесплатная реабилитация и медицинская помощь для раненых военнослужащих.

Реабилитационный сертификат на получение медицинских, образовательных и социальных услуг.

Льготы и пособия семьям участников СВО

Бесплатные путевки в детские лагеря для детей участников СВО.

Компенсация затрат на покупку и установку газового оборудования для семей ветеранов боевых действий.

Бесплатное социальное обслуживание на дому для родителей погибших военнослужащих.

ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Профессиональное обучение и трудоустройство

Бесплатные курсы вождения для инвалидов СВО.

Оплачиваемое профессиональное обучение для ветеранов СВО и их семей.

Содействие в трудоустройстве через центры занятости.

Государственные субсидии работодателям на оплату труда участников СВО.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

Органы, принимающие заявления

Оформление выплат и льгот осуществляется через Центр социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.

Контакты для консультаций

Министерство труда и социального развития Новосибирской области: 8-800-2500-201

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: 8-800-100-0001

Госуслуги: www.gosuslugi.ru

Меры поддержки, предоставляемые Социальным фондом России

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Единовременные выплаты

3 000 000 рублей – в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии).

5 000 000 рублей – в случае гибели (смерти).

Категории получателей

Волонтеры, работающие в зоне СВО.

Лица, командированные для выполнения задач в зону СВО (госслужащие, муниципальные работники, специалисты, занятые в восстановлении инфраструктуры).

Члены семей погибших (супруги, родители, дети, иждивенцы).

Куда обращаться: Клиентская служба Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области, МФЦ.

Телефон горячей линии: 8-800-100-0001.

Пенсионное обеспечение

Страховая пенсия по инвалидности. Размер рассчитывается индивидуально в зависимости от стажа, зарплаты, страховых взносов.

Категории получателей:

Военнослужащие, получившие инвалидность из-за военной травмы.

Добровольцы, пострадавшие в ходе выполнения задач.

Социальная пенсия по инвалидности:

1 группа – 15 379,73 руб.;

2 группа – 7 689,83 руб.;

3 группа – 6 536,41 руб.

Государственная пенсия по инвалидности:

Инвалиды 1 группы (военная травма) – 300% от социальной пенсии;

Инвалиды 2 группы – 250% от социальной пенсии;

Инвалиды 3 группы – 175% от социальной пенсии.

Государственная пенсия по случаю потери кормильца:

200% социальной пенсии – в случае гибели военнослужащего на службе;

150% социальной пенсии – при смерти от заболевания, полученного в ходе службы.

Ежемесячные выплаты

Ветераны боевых действий – 4 184,51 руб.

2 606,01 руб. (при сохранении набора соцуслуг, НСУ).

Инвалиды боевых действий – 7 605,52 руб.

6 027,02 руб. (при сохранении НСУ).

Члены семей погибших (умерших) ветеранов – 2 283,11 руб.

704,61 руб. (при сохранении НСУ).

Компенсация ЖКХ: 60% расходов на оплату жилья, капитальный ремонт, коммунальные услуги.

Дополнительное материальное обеспечение: 1 000 руб. – инвалидам вследствие военной травмы.

330% от социальной пенсии – за особые заслуги (например, награжденные тремя орденами Мужества).

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Пособие на ребенка военнослужащего: 3 530,41 руб. ежемесячно (до 18 лет, при очном обучении – до 23 лет).

Медицинская и социальная поддержка

Бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации (протезы, ортопедические изделия).

Санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения для инвалидов и ветеранов.

Куда обращаться:

Социальный фонд России (СФР), отделение по Новосибирской области;

МФЦ.

Контакты для консультаций:

Горячая линия СФР: 8-800-100-0001

Официальный сайт: www.gosuslugi.ru

Меры поддержки, предоставляемые главным бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области

Участникам СВО и членам их семей:

установление группы инвалидности ( телефоны: 8-800-100-00-01, 8 (383) 319-87-75);

бессрочное установление инвалидности при ампутации конечности;

разработка, изменение, актуализация индивидуальной программы реабилитации (ИПРА).

Меры поддержки, предоставляемые министерством здравоохранения Новосибирской области

Обеспечение бесплатными лекарствами участникам СВО, инвалидам СВО, ветеранам боевых действий, членам семей погибших.

Куда обращаться: поликлиники по месту жительства.

Бесплатная медицинская реабилитация участникам СВО, инвалидам, ветеранам боевых действий. Предоставляется в медицинских учреждениях региона.

Куда обращаться: поликлиника или больница по месту жительства.

Психологическая помощь участникам СВО и членам их семей.

Как получить: в государственных медицинских учреждениях, в военных госпиталях (для военнослужащих).

Стоматологическая помощь (зубопротезирование) участникам СВО в рамках реабилитационного сертификата и участникам СВО имеющим статус «ветеран боевых действий».

Горячая линия министерства здравоохранения Новосибирской области 8 (383) 238-63-63

Меры поддержки, предоставляемые министерством образования Новосибирской области

Детям участников СВО (до 18 лет):

образование и социальные гарантии;

Психолого-педагогическая помощь включает обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом.

Куда обращаться:

областной центр диагностики и консультирования (ОЦДК);

психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).

Контакты: 8 (383) 276-21-51, 8 (383) 380-53-99.

Дети мобилизованных (5-11 классы), студенты техникумов и колледжей:

Питание на льготных условиях (81 руб. в день)

Куда обращаться:

В школу или колледж, в органы управления образования.

Телефон Минобр НСО: 8 (383) 238-73-82.

Дети участников СВО (2 мес. – 7 лет):

первоочередное зачисление в детские сады.

Дети военнослужащих:

перевод в детский сад или школу рядом с домом;

бесплатные кружки и секции в школах и детсадах

первоочередное зачисление в группы продленного дня и бесплатное посещение;

Телефон Минобр НСО: 8 (383) 238-74-16.