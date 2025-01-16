В Новосибирске опубликован актуальный список мер поддержки для участников СВО и членов их семей

Для участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий из Новосибирской области существует большой перечень мер поддержки, которые предоставляет государство. Сиб.фм публикует актуальный список компенсаций, выплат и социальных льгот для участников специальной военной операции (СВО), их семей и не только.
Меры поддержки, предоставляемые министерством труда и социального развития Новосибирской области
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Единовременные выплаты:
100 000 рублей — гражданам, призванным по мобилизации на военную службу;
1 000 000 рублей — военнослужащим, получившим тяжелое увечье в ходе СВО;
500 000 рублей — военнослужащим, получившим легкое увечье;
3 000 000 рублей — членам семьи погибшего военнослужащего (разделяется между супругом, родителями и детьми);
24 387,23 рубля — выплата родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих.
Ежемесячные выплаты
Инвалидам боевых действий:
1 группа — 6 180,73 руб.;
2 группа — 5 150,62 руб.;
3 группа — 3 090,36 руб.
Родителям погибших военнослужащих — 2 809,41 руб.
Детям погибших военнослужащих — 2 060,25 руб.
Вдовам и родителям погибших ветеранов боевых действий — 2 283,11 руб.
Ежемесячная компенсация за оплату жилья членам семьи погибших военнослужащих.
ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
Компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги
100% компенсация затрат на оплату жилого помещения и ЖКУ для мобилизованных и членов их семей.
100% компенсация затрат на установку газового оборудования (до 100 000 рублей).
Возмещение родительской платы за детский сад для семей мобилизованных.
Компенсация расходов на оплату ЖКУ для ветеранов боевых действий и семей погибших участников СВО.
Жилищные субсидии
Единовременная выплата вместо земельного участка для строительства дома.
Субсидия на ремонт индивидуального жилого дома (рассчитывается индивидуально).
Субсидия на приобретение жилья для инвалидов СВО (до 1 000 000 рублей).
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ
Медицинская помощь и реабилитация
Бесплатное социальное обслуживание для родителей и супругов участников СВО.
Бесплатная реабилитация и медицинская помощь для раненых военнослужащих.
Реабилитационный сертификат на получение медицинских, образовательных и социальных услуг.
Льготы и пособия семьям участников СВО
Бесплатные путевки в детские лагеря для детей участников СВО.
Компенсация затрат на покупку и установку газового оборудования для семей ветеранов боевых действий.
Бесплатное социальное обслуживание на дому для родителей погибших военнослужащих.
ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Профессиональное обучение и трудоустройство
Бесплатные курсы вождения для инвалидов СВО.
Оплачиваемое профессиональное обучение для ветеранов СВО и их семей.
Содействие в трудоустройстве через центры занятости.
Государственные субсидии работодателям на оплату труда участников СВО.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ
Органы, принимающие заявления
Оформление выплат и льгот осуществляется через Центр социальной поддержки населения по месту жительства или МФЦ.
Контакты для консультаций
Министерство труда и социального развития Новосибирской области: 8-800-2500-201
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: 8-800-100-0001
Госуслуги: www.gosuslugi.ru
Меры поддержки, предоставляемые Социальным фондом России
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Единовременные выплаты
3 000 000 рублей – в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии).
5 000 000 рублей – в случае гибели (смерти).
Категории получателей
Волонтеры, работающие в зоне СВО.
Лица, командированные для выполнения задач в зону СВО (госслужащие, муниципальные работники, специалисты, занятые в восстановлении инфраструктуры).
Члены семей погибших (супруги, родители, дети, иждивенцы).
Куда обращаться: Клиентская служба Социального фонда России (СФР) по Новосибирской области, МФЦ.
Телефон горячей линии: 8-800-100-0001.
Пенсионное обеспечение
Страховая пенсия по инвалидности. Размер рассчитывается индивидуально в зависимости от стажа, зарплаты, страховых взносов.
Категории получателей:
Военнослужащие, получившие инвалидность из-за военной травмы.
Добровольцы, пострадавшие в ходе выполнения задач.
Социальная пенсия по инвалидности:
1 группа – 15 379,73 руб.;
2 группа – 7 689,83 руб.;
3 группа – 6 536,41 руб.
Государственная пенсия по инвалидности:
Инвалиды 1 группы (военная травма) – 300% от социальной пенсии;
Инвалиды 2 группы – 250% от социальной пенсии;
Инвалиды 3 группы – 175% от социальной пенсии.
Государственная пенсия по случаю потери кормильца:
200% социальной пенсии – в случае гибели военнослужащего на службе;
150% социальной пенсии – при смерти от заболевания, полученного в ходе службы.
Ежемесячные выплаты
Ветераны боевых действий – 4 184,51 руб.
2 606,01 руб. (при сохранении набора соцуслуг, НСУ).
Инвалиды боевых действий – 7 605,52 руб.
6 027,02 руб. (при сохранении НСУ).
Члены семей погибших (умерших) ветеранов – 2 283,11 руб.
704,61 руб. (при сохранении НСУ).
Компенсация ЖКХ: 60% расходов на оплату жилья, капитальный ремонт, коммунальные услуги.
Дополнительное материальное обеспечение: 1 000 руб. – инвалидам вследствие военной травмы.
330% от социальной пенсии – за особые заслуги (например, награжденные тремя орденами Мужества).
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Пособие на ребенка военнослужащего: 3 530,41 руб. ежемесячно (до 18 лет, при очном обучении – до 23 лет).
Медицинская и социальная поддержка
Бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации (протезы, ортопедические изделия).
Санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения для инвалидов и ветеранов.
Куда обращаться:
Социальный фонд России (СФР), отделение по Новосибирской области;
МФЦ.
Контакты для консультаций:
Горячая линия СФР: 8-800-100-0001
Официальный сайт: www.gosuslugi.ru
Меры поддержки, предоставляемые главным бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области
Участникам СВО и членам их семей:
установление группы инвалидности ( телефоны: 8-800-100-00-01, 8 (383) 319-87-75);
бессрочное установление инвалидности при ампутации конечности;
разработка, изменение, актуализация индивидуальной программы реабилитации (ИПРА).
Меры поддержки, предоставляемые министерством здравоохранения Новосибирской области
Обеспечение бесплатными лекарствами участникам СВО, инвалидам СВО, ветеранам боевых действий, членам семей погибших.
Куда обращаться: поликлиники по месту жительства.
Бесплатная медицинская реабилитация участникам СВО, инвалидам, ветеранам боевых действий. Предоставляется в медицинских учреждениях региона.
Куда обращаться: поликлиника или больница по месту жительства.
Психологическая помощь участникам СВО и членам их семей.
Как получить: в государственных медицинских учреждениях, в военных госпиталях (для военнослужащих).
Стоматологическая помощь (зубопротезирование) участникам СВО в рамках реабилитационного сертификата и участникам СВО имеющим статус «ветеран боевых действий».
Горячая линия министерства здравоохранения Новосибирской области 8 (383) 238-63-63
Меры поддержки, предоставляемые министерством образования Новосибирской области
Детям участников СВО (до 18 лет):
образование и социальные гарантии;
Психолого-педагогическая помощь включает обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом.
Куда обращаться:
областной центр диагностики и консультирования (ОЦДК);
психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).
Контакты: 8 (383) 276-21-51, 8 (383) 380-53-99.
Дети мобилизованных (5-11 классы), студенты техникумов и колледжей:
Питание на льготных условиях (81 руб. в день)
Куда обращаться:
В школу или колледж, в органы управления образования.
Телефон Минобр НСО: 8 (383) 238-73-82.
Дети участников СВО (2 мес. – 7 лет):
первоочередное зачисление в детские сады.
Дети военнослужащих:
перевод в детский сад или школу рядом с домом;
бесплатные кружки и секции в школах и детсадах
первоочередное зачисление в группы продленного дня и бесплатное посещение;
Телефон Минобр НСО: 8 (383) 238-74-16.