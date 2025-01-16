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общество

Депутат Госдумы РФ Шеремет призвал к внутренней мобилизации россиян

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

По его словам, такая социальная мобилизация поможет дать исчерпывающий ответ на внешние и внутренние вызовы.

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил о необходимости мощной внутренней мобилизации каждого россиянина.

В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что такая мобилизация должна проявляться в ответственном отношении к труду, осознанной любви к стране, а также заботе о родных и близких.

По его словам, текущая обстановка требует переосмысления жизненных приоритетов и ориентиров.

Шеремет отметил, что социальная мобилизация поможет России справиться с внешними и внутренними вызовами, а также обеспечит будущее поколение мирной и стабильной жизнью.

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Игорь Кириченко
Журналист

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