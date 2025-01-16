Доступ к высокоскоростному интернету «Ростелекома» появился у 6 000 семей города Куйбышева

«Ростелеком» завершил строительство волоконно-оптических линий связи в частном секторе города Куйбышева Новосибирской области. Новая цифровая инфраструктура обеспечит доступ к высокоскоростному интернету для 6 000 семей.

Выход в Сеть по оптическим каналам связи отличается стабильным соединением и высокой скоростью передачи данных. Абоненты смогут пользоваться сразу нескольким цифровыми услугами по одной линии без потери качества. Надежный сигнал, к примеру, позволит присматривать за домом и двором с помощью облачного видеонаблюдения, обучаться на образовательной платформе «Лицей», наслаждаться фильмами и сериалами в видеосервисе Wink или видеоиграми.

«Развитие ИТ-инфраструктуры в регионе — в числе главных приоритетов “Ростелекома”. Мы постоянно расширяем географию покрытия сетями связи, чтобы как можно больше жителей области могли пользоваться современными цифровыми технологиями. Только в 2024 году мы построили и модернизировали линии связи в 50 населенных пунктах, обеспечив доступ к скоростному интернету для десятков тысяч семей», — отметил директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

«У жителей Куйбышева есть возможность подключить сразу несколько услуг “Ростелекома” по выгодной цене. Им доступны популярные пакетные предложения нашей компании, в которые входят домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильная связь. На большинство из них сейчас действует скидка 50% на первые 120 дней», — рассказал заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома» Виталий Лапицкий.

Также новые абоненты могут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» по акции «Навсегда» и таким образом зафиксировать стоимость услуг — цена на них не вырастет никогда. Для этого необходимо подать заявку на сайте компании до 31 января 2025 года. Подробности — на официальном сайте компании или по бесплатному многоканальному телефону 8 800 301 66 37.

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