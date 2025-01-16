Глава СКР потребовал доклад по делу о необеспечении инвалида лекарствами в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу, связанному с необеспечением инвалида жизненно важными лекарствами.

Об этом сообщили в Информационном центре ведомства. Ранее в СКР поступило обращение от женщины, которая заявила о нарушении прав её дочери-инвалида. По её словам, несмотря на решение суда, необходимые лекарства так и не были предоставлены.

«Несмотря на многочисленные обращения в профильные структуры, содействие семье не оказано», — говорится в сообщении ИЦ СКР.

Дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.