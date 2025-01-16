«Искитимцемент» сертифицировал новый вид продукции

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») освоило выпуск еще одного общестроительного портландцемента, расширив ассортимент до 11 видов продукции.

Новый композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5Б соответствует требованиям ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия» и ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия». Он предназначен для частного строительства, изготовления бетонных и строительных растворов, для выполнения штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ.

Специалисты АО «Искитимцемент» успешно завершили испытания нового вида цемента. Выпуску предшествовала тщательная подготовка, включавшая разработку технологии, настройку оборудования и организацию контроля. Чтобы обеспечить соблюдение всех требований, специалисты провели комплекс мероприятий, в том числе опытно-промышленные испытания новинки ассортимента и отбор проб для сертификации. Опытная партия изготовлена в сентябре 2024 года.

Данный вид цемента производится на основе портландцементного клинкера с использованием комплексной минеральной добавки – известняка и гранулированного доменного шлака, суммарное содержание которой составляет от 12 до 20%. Результаты испытаний показали, что цемент соответствует требованиям нормативной документации и по показателям на прочность не уступает портландцементу ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б.

Новый продукт, обладающий стабильно высокими качественными характеристиками, уже успешно прошел сертификацию. В декабре 2024 года орган по сертификации ООО «НТЦ «СибНИИцемент» выдал предприятию сертификат соответствия. В январе 2025-го планируется начать производство продукции, отгрузка будет осуществляться в бумажных мешках по 50 кг.

«Сегодня в ассортименте предприятия 11 видов цемента. Расширение продуктовой линейки обусловлено высоким потребительским спросом в регионе на цементы общестроительного назначения, которые востребованы не только крупными застройщиками, но и физическими лицами для ведения работ в частных домах, на дачах и других объектах, – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы гарантируем высокое качество продукции, оно достигается за счет полного и непрерывного контроля на всех этапах производства. В рамках сотрудничества клиентам оказывается мощная консультационная поддержка».

Коллектив компании постоянно работает над расширением ассортимента. Так, в 2020 году в АО «Искитимцемент» запустили производство специального портландцемента со шлаком для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО), а также начали выпуск сепарированного цемента в замкнутом цикле производства. Данные виды продукции уже по достоинству оценены как потребителями, так и отраслевыми экспертами.

Напомним, АО «Искитимцемент» участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» на протяжении 11 лет, ежегодно его продукция получает признание экспертов. В 2024 году общестроительные цементы, выпускаемые АО «Искитимцемент», удостоены дипломов лауреата и дипломанта федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Также предприятие получило переходящее Почетное знамя новосибирской региональной дирекции Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

В АО «Искитимцемент» уверены: очередная новинка – композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5Б – будет высоко востребована на рынке.

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