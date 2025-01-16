Льготы для жителей "Городов трудовой доблести" – президент РФ Путин выделил по 25 млн рублей обладателям этого звания

На днях в ходе заседания оргкомитета «Победа» глава нашего государства Владимир Путин рассказал о новых выплатах для «Городов трудовой доблести». В списке есть и Новосибирск.

На сегодняшний день 63 российских города уже носят звание «Города трудовой доблести», но этот список пополняется регулярно. 15 января текущего года на заседании оргкомитета «Победа» президент России рассмотрел заявки на присвоение звания ещё от 15-и городов РФ.

Звание «Город трудовой доблести» впервые было присвоено в 2020 году на основании Закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» от 1 марта 2020 года.

В первые ряды попал и наш Новосибирск. Столица Западной Сибири была удостоена этой чести за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1 418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим.

В рамках закона каждому городу, после присвоения этого звания, перечисляется из госказны определённая сумма для установления памятной стелы с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении звания. В этой локации ежегодно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

На эти цели в текущем году новым обладателям звания «Город трудовой доблести» будет перечислено по 25 миллионов рублей, пишет ТАСС. При этом никаких дополнительных льгот для жителей таких городов не предусмотрено.

Ранее мы писали, что означает звание «город трудовой доблести», и какие льготы это даёт жителям.