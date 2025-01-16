Мэр Максим Кудрявцев высоко оценил программу развития систем водоснабжения и водоотведения в Новосибирске

Муниципальное предприятие «Горводоканал» завершило пятилетнюю инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил один из крупнейших объектов программы – двухкилометровый коллектор, который обеспечит дальнейшую жилую застройку левобережья.

«Город растет, и очень важно, чтобы параллельно развивались и системы жизнеобеспечения. Сегодня мы посетили крупный строящийся объект Горводоканала – канализационный коллектор по ул. Невельского. Здесь идет активное строительство, быстро растут новые микрорайоны, и мощность существующих систем уже на пределе. Новый коллектор позволит увеличить пропускную способность имеющейся канализации, а также обеспечит водоотведение новых домов в микрорайонах «Чистая Слобода», «Ереснинский», города Оби и прилегающих территорий», – отметил мэр Максим Кудрявцев, подчеркнув, что все сооружения строятся в строгом соответствии с требованиями экологической безопасности.

В рамках инвестиционной программы МУП «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020–2024 годы реализовано более 40 мероприятий.

В том числе, построено около 20 км водопроводных сетей диаметром от 400 до 1000 мм, более 22 км канализационных сетей диаметром от 180 до 1840 мм, реконструировано 5,8 км коллекторов, запроектировано почти 30 км сетей.

Также построено несколько водоводов в северной части Новосибирска для обеспечения водоснабжения микрорайона «Родники», посёлков Пашино, Клюквенного, Станционного сельсовета и территорий в районе Северного объезда. Параллельно прокладывались коллекторы водоотведения.

Собственными силами предприятия построен водовод по ул. Декоративный питомник для обеспечения водоснабжения перспективных площадок застройки.

Завершена реконструкция двух участков коллекторов – по ул. Московской и по ул. Нарымской. Собственными силами Горводоканала завершена реконструкция Загородного коллектора диаметром 2500 мм общей протяженностью 3,46 км. Коллектор обеспечивает транспортировку всех стоков от Новосибирска, Бердска, города Оби, Академгородка и других муниципальных образований Новосибирского района от главной насосной станции до очистных сооружений канализации.

«Считаю, что с инвестиционной программой Горводоканал справился в полном объёме, как по направлению водоснабжения, так и по водоотведению. Важно, что часть работ предприятие выполняет собственными силами. Самое главное – чётко выдержать сроки по объектам, которые сейчас находятся в стадии строительства, чтобы они были сданы с хорошим качеством и вовремя, – отметил мэр Максим Кудрявцев. – Наша задача – своевременно отвечать на запросы интенсивно растущего города, работать на опережение, чтобы мощностей хватало для подключения новых объектов».

Канализационный коллектор вдоль ул. Невельского в Ленинском районе – один из крупнейших объектов программы. Его общая протяженность составляет 1,9 км. Как отметил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил, один из участков проходит под железной дорогой.

«Здесь была применена технология микротоннелирования. На глубине восьми метров работает проходческий щит, полностью автоматизированный, который позволяет добиться качественной укладки трубопровода в обводнённых грунтах. Другим способом здесь выполнить эту работу в принципе было невозможно. Мы сформировали защитный кожух под железной дорогой, в него уложили трубопровод диаметром 1600 мм и вывели его за территорию железной дороги. На той стороне вдоль путей останется построить еще 400 метров участка трубопровода диаметром 1000 мм. Там строим коллектор открытым способом. Срок окончания работ на этих двух участках коллектора – конец июня», – пояснил Юрий Похил.

Еще один крупный объект строительства МУП «Горводоканал» – это площадки депонирования осадка в поселке Кудряши общей площадью почти 18 гектаров. Они предназначены для хранения осадка, образующегося в процессе обработки стоков. Объект позволит увеличить резервную мощность системы канализации, а также в целом повысит надежность системы водоотведения как Новосибирска, так и прилегающих к нему территорий. Ввод площадок депонирования в эксплуатацию намечен на конец января. Полигоны обеспечат возможность хранения осадка ориентировочно до 2030 года.