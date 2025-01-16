Мэр Новосибирска Кудрявцев высоко оценил работу «Горводоканала»

В Новосибирске деятельность МУП «Горводоканал» получила высокую оценку от главы города Максима Кудрявцева.

За последние пять лет предприятием было выполнено значительное количество работ по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения.

Было построено более 40 километров новых водопроводных и канализационных сетей, а также проведена реконструкция почти шести километров коллекторов. Кроме того, пятилетняя инвестиционная программа «Горводоканала» была выполнена в полном объеме, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников.

Часть работ предприятие выполняет собственными силами, что помогает оптимизировать затраты и контролировать качество. Важно отметить, что «Горводоканал» оперативно реагирует на потребности города, обеспечивая достаточность мощностей для подключения новых объектов.

Также директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил сообщил, что за последние пять лет внимание уделялось объектам, связанным с комплексной жилищной застройкой, что позволило увеличить общую подключаемую нагрузку на 89 тысяч кубометров в сутки. Это обеспечит водоснабжение и водоотведение для примерно 10 миллионов квадратных метров жилья.