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общество

Миграционный прирост в Новосибирской области за 2024 год составил 5079 человек

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области за период с января по ноябрь 2024 года количество мигрантов увеличилось на 5079 человек.

Согласно данным Новосибирскстата, в этот период в регион прибыло 59 985 мигрантов, в то время как выбывших иностранцев было 49 906.

В 2023 году миграционный прирост составил 3049 человек.

В опубликованном докладе не указана детализированная информация о странах, из которых прибывали мигранты, однако ранее сообщалось, что большинство мигрантов приезжают в Новосибирскую область из Таджикистана.

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Игорь Кириченко
Журналист

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