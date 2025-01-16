Миграционный прирост в Новосибирской области за 2024 год составил 5079 человек

В Новосибирской области за период с января по ноябрь 2024 года количество мигрантов увеличилось на 5079 человек.

Согласно данным Новосибирскстата, в этот период в регион прибыло 59 985 мигрантов, в то время как выбывших иностранцев было 49 906.

В 2023 году миграционный прирост составил 3049 человек.

В опубликованном докладе не указана детализированная информация о странах, из которых прибывали мигранты, однако ранее сообщалось, что большинство мигрантов приезжают в Новосибирскую область из Таджикистана.