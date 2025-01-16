Мобильный интернет в посёлке самой знаменитой «минералки» стал быстрее

Специалисты МТС провели технические работы в посёлке Озеро-Карачи Новосибирской области. Увеличить скорость мобильного интернета удалось благодаря реализации части большого проекта по переводу устаревших частот на современный стандарт LTE — рефармингу.

Посёлок известен, прежде всего, своим лечебным озером. Его дно покрыто толстым слоем грязи с уникальным составом. По преданию, тут ещё в XVI веке поправляли здоровье хан Кучум и его войско. Тогда озеро называлось Ачу-Тебис — «горько-солёное».

«Бытует мнение, что для того, чтобы жители нашей области могли отдохнуть в живописном месте, им нужно выехать за пределы региона. Курортный посёлок Озеро-Карачи опровергает этот миф. Оздоровиться на знаменитом озере люди приезжают с XIX века. А берега Карачинского считаются не только курортной, но ещё и заповедной зоной», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В прошлом году масштабные работы по рефармингу МТС провела в Искитимском, Краснозёрском, Купинском, Мошковском, Татарском, Сузунском, Ордынском и Колыванском районах региона.