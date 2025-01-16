Мощная волна магнитных бурь ударит в Новосибирске в январе

В первом месяце 2025 года ожидается волна магнитных бурь.

Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в этом году солнечная активность достигнет пика очередного цикла, что может привести к серьезным сбоям в работе компьютеров и отключениям электросетей.

Уже в середины января магнитосфера Земли будет подвержена возмущениям из-за солнечных вспышек.

Так, 17 и 19 января 2025 года ожидаются геомагнитные бури с индексом активности 4-5 баллов по шкале Kp. Данное явление может воздействовать на плохое самочувствие людей.

Напомним, что в Новосибирске опубликован прогноз погоды на Крещение