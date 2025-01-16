Мошенники атаковали жителей Академгородка в Новосибирске, представляясь учеными

Жители новосибирского Академгородка столкнулись с новой волной мошенничества. Злoумышленники звонят и представляются учеными.

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) опубликовало заявление главного ученого секретаря, члена-корреспондента РАН Андрея Тулупова. В документе подчеркивается, что руководство СО РАН не использует мессенджеры для запроса сведений и не обращается с просьбами о содействии правоохранительным органам.

«Информирую, что представители руководства СО РАН не запрашивают сведения через телеграмм и другие мессенджеры, а также не просят оказать содействие правоохранительным органам в проведении оперативных мероприятий», — заявил Андрей Тулупов.

Жителям региона рекомендовано прерывать разговоры и переписку, если звонки или сообщения поступают от имени должностных лиц РАН и СО РАН.