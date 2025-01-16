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общество

Мусорный комплекс в Новосибирской области подорожал до 6,9 млрд руб

Фото: Сиб.фм

Стоимость мусорного комплекса под Новосибирском возросла до 6,9 миллиардов рублей.

В Новосибирской области стоимость строительства мусороперерабатывающего комплекса на левом берегу Оби может возрасти до 6,9 млрд рублей.

Проект, подписанный в октябре 2023 года, изначально планировался на сумму 3,2 миллиарда. По информации Вадима Агеенко, заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания региона, новая оценка строительства комплекса на левом берегу Оби была озвучена на заседании рабочей группы по ТКО 28 декабря 2024 года.

Уточняется, что документация для объекта в Верх-Туле пока не готова.

Напомним, что в Новосибирской области компания повредила земли на 600 млн руб при добыче песка

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Валерия Митрохина
Журналист

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