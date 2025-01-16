Народные приметы 16 января: что можно и нельзя делать

16 января по народному календарю отмечается Гордеев день, Малахий. В этот день существовали различные приметы и обычаи.

Считалось, что хвастаться своими достижениями нельзя, поскольку это могло привести к потерям — Гордей «отнимет» все, чем человек будет гордиться. Гордыня считалась первым смертным грехом, который является началом всех пороков.

В этот день также верили, что нечистая сила, включая ведьм и колдунов, проявляет особую активность. По народным поверьям, на Гордея и Малахию ведьмы могли вредить скоту, особенно коровам. Чтобы защитить животных, хозяйки читали специальные заговоры, а также обращались к домовому — защитнику домашних животных.

16 января было принято снимать сглаз и порчу, а также помогать людям, страдающим от припадков. Этот день считался удачным для изгнания негативной энергии.

Существовали рекомендации, связанные с бытовыми действиями: не следует проводить уборку в доме, особенно подметать, так как это могло привести к выметанию благополучия и счастья. Также не рекомендовалось хвастаться своими успехами, а девушкам — носить обновки, чтобы избежать зависти.

Считалось, что творожные блюда приносят счастье, и их не стоит забывать в этот день.