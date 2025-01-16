Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по числу производителей органической продукции в России

Новосибирская область заняла 5-е место в списке российских регионов с наибольшим количеством производителей органической продукции.

В регионе зарегистрировано 10 компаний, занимающихся производством органики. Об этом сообщает «Роскачество».

Лидером по числу производителей является Воронежская область с 21 компанией. На втором месте — Белгородская область, где производят органическую продукцию 16 предприятий.

Третье место занимает Краснодарский край с 12 производителями. Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра разделили 4-е место, в каждом из этих регионов — по 11 производителей.