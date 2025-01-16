Новосибирский главврач Балабушевич рассказал, кому запрещено окунаться в прорубь на Крещение

В преддверии праздника Крещения главный врач ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» Александр Балабушевич напомнил о противопоказаниях для купания в ледяной воде. По его словам, большинство мероприятий проходят спокойно, однако у некоторых людей после выхода из воды фиксируется повышение артериального давления.
«Абсолютно противопоказано купание людям страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями — это тяжелые формы ишемической болезни сердца, заболевание сосудов, тромбофлебиты и так далее», — сказал Балабушевич на пресс-конференции в ТАСС 16 января.
По словам Балабушевича, крещенские купания также не рекомендуются людям:
• с высоким артериальным давлением в момент перед окунанием;
• с признаками простуды (насморк, кашель, повышенная температура);
• психическими расстройствами;
• в состоянии алкогольного опьянения.
«В остальном, если люди считают себя здоровыми, и тяжелых хронических заболеваний нет, нет признаков нездоровья, то противопоказаний нет», — добавил врач.
Александр Балабушевич в момент подготовки к купаниям посоветовал настроить себя психологически — важно понять, действительно ли это нужно, и не идти в прорубь только «за компанию».
Употреблять алкоголь перед купанием даже в минимальном количестве также не рекомендуется. Это может привести к резкому ухудшению самочувствия.
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