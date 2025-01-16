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общество

Новосибирцам рассказали, что нельзя делать на Гордеев день 16 января

Фото: АиФ-Новосибирск

Православные верующие 16 января вспоминают святых Гордия Каппадокийского и Малахия.

По преданию, в этот день можно молиться о здоровье онкобольных. Событие называют Гордеевым днем. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Гордей жил в III веке и был военным, но после начала антихристианских гонений оставил службу и посвятил себя Богу. Он уединился в пустыню, где молился, а позже вернулся и начал защищать христиан. За это был казнен язычниками.

Святой Малахий был одним из библейских пророков, ветхозаветным предсказателем. На этот день существуют народные приметы. Например, если зайцы подходили к селениям, ожидали морозы, а если погода была теплая, то и март будет таким же. Люди также верили, что если в этот день родился человек, то он будет жить в гармонии с природой.

По наблюдениям предков, если на небе 16 января появлялось большое облако, то следовало ожидать метели. В этот день запрещалось хвастаться, чтобы избежать сглаза, а также не доили корову в одиночестве, чтобы она не заболела.

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Игорь Кириченко
Журналист

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