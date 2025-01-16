Опубликована расшифровка переговоров пилотов азербайджанского лайнера AZAL

Переговоры экипажа азербайджанского самолета Embraer E190, рейс которого выполнялся авиакомпанией Azerbaijan Airlines (AZAL), показали, что командир воздушного судна самостоятельно принял решение вернуться в Баку, несмотря на предложения российских диспетчеров о посадке на территории России.

Как следует из опубликованной расшифровки в Telegram-канале Baza, изначально экипаж планировал посадку в Грозном, но затем направился в Минеральные Воды. Через несколько минут пилот сообщил о потерях управления и запросил информацию о погодных условиях в Махачкале, а позже принял решение возвращаться в Баку. Позже диспетчер из Ростова предложил посадку в Махачкале, но командир снова выбрал Баку. Об этом сообщает портал Ведомости.

В 8:39 экипаж сообщил о проблемах с системой управления и отказе элеронов и руля высоты, после чего запросил погоду в Актау. В 9:23 диспетчер из Казахстана дал разрешение на посадку, переговоры завершились в 9:27.

Также, как указано в расшифровке, пилот сообщил о возможном столкновении с птицами и взрыве кислородного баллона на борту, из-за чего у пассажиров возникло кислородное голодание.

«Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А, значит, запах топлива идет. А, пассажирам некоторым... а, значит, теряют сознание», — сообщил пилот.

15 января 2025 года Следственный комитет РФ назначил экспертизу для оценки действий диспетчерских служб и системы управления воздушным движением.