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общество

Под Новосибирском на водохранилище грузоподъемность переправы увеличена до 10 тонн

Фото: МЧС России

Сейчас средняя толщина льда по направлению «Ордынское-Нижнекаменка» составляет около 50 сантиметров.

Комиссия проверила грузоподъемность ледовой переправы на Новосибирском водохранилище. Об этом сообщает региональное МЧС.

В настоящее время средняя толщина льда по маршруту «Ордынское-Нижнекаменка» составляет около 50 сантиметров, что позволило увеличить грузоподъемность ледовой дороги до 10 тонн.

Специалисты напоминают водителям о необходимости снижать скорость на переправе до 10 км/ч, соблюдать интервал между автомобилями, двигаться плавно, а также перед выездом на ледовую переправу отстегивать ремни безопасности, приоткрывать двери и опускать окна в автомобиле.

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Игорь Кириченко
Журналист

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