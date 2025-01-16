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общество

Потери ВСУ и уничтоженная техника: что известно о боях в зоне СВО на 16 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции.

Утром Вооруженные силы России нанесли групповой удар по важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Все назначенные объекты были поражены.

На различных фронтах продолжались активные боевые действия. На Харьковском направлении были уничтожены мотопехотные формирования ВСУ, на Донецком и Запорожском направлениях — техника и живая сила противника. Потери ВСУ составили более 1000 военнослужащих, уничтожено большое количество техники, включая танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и склад боеприпасов.

Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам и скоплениям техники противника. Были сбиты две французские управляемые бомбы и десять реактивных снарядов системы HIMARS производства США.

Всего с начала операции уничтожено более 65 тысяч единиц военной техники противника.

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Игорь Кириченко
Журналист

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