Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции.

Утром Вооруженные силы России нанесли групповой удар по важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Все назначенные объекты были поражены.

На различных фронтах продолжались активные боевые действия. На Харьковском направлении были уничтожены мотопехотные формирования ВСУ, на Донецком и Запорожском направлениях — техника и живая сила противника. Потери ВСУ составили более 1000 военнослужащих, уничтожено большое количество техники, включая танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и склад боеприпасов.

Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам и скоплениям техники противника. Были сбиты две французские управляемые бомбы и десять реактивных снарядов системы HIMARS производства США.

Всего с начала операции уничтожено более 65 тысяч единиц военной техники противника.