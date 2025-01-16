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общество

Щенка булли в шоколадном оттенке продают в Новосибирске за 150 тыс руб

Фото: сайт объявлений

В Новосибирске продают милого щенка породы булли.

На сайте по размещению объявлений появилась информация о продаже щенка породы булли. За малышку шоколадного окраса владелец просит 150 000 рублей.

В объявлении указано, что девочке всего месяц и она уже очень активна.

“Малышке месяц. С документами. Кровь Феррари. Сама кушает, приучена к пеленке. Зубки — ножницы. Предлагается к раннему бронированию. Цена обговаривается”, — написано на сайте.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске продают котенка мейн-кун за 60 тысяч рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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