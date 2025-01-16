Щенка булли в шоколадном оттенке продают в Новосибирске за 150 тыс руб

В Новосибирске продают милого щенка породы булли.

На сайте по размещению объявлений появилась информация о продаже щенка породы булли. За малышку шоколадного окраса владелец просит 150 000 рублей.

В объявлении указано, что девочке всего месяц и она уже очень активна.

“Малышке месяц. С документами. Кровь Феррари. Сама кушает, приучена к пеленке. Зубки — ножницы. Предлагается к раннему бронированию. Цена обговаривается”, — написано на сайте.

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