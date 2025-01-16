Собаки и кролик отправились за границу с жителями Новосибирска в новогодние выходные

С новосибирцами собаки и кролики отправились за границу.

В январе 2025 года специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль для домашних животных, которые отправились за границу.

Известно, что в этот период было оформлено несколько сертификатов для перевозки животных, в том числе девяти собак и одного декоративного кролика, направившихся в Турцию, Таиланд и Грузию.

Нарушений правил перевозки выявлено не было.

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