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общество

Собаки и кролик отправились за границу с жителями Новосибирска в новогодние выходные

Фото: freepik

С новосибирцами собаки и кролики отправились за границу.

В январе 2025 года специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль для домашних животных, которые отправились за границу.

Известно, что в этот период было оформлено несколько сертификатов для перевозки животных, в том числе девяти собак и одного декоративного кролика, направившихся в Турцию, Таиланд и Грузию.

Нарушений правил перевозки выявлено не было.

Напомним, что щенка булли в шоколадном оттенке продают в Новосибирске за 150 тыс руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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