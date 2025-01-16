Специальная стена для урн с прахом появилась на Заельцовском кладбище

В указанной колумбарной стене размещено 205 ячеек для погребения урн с прахом.

С января 2025 года на территории общественного кладбища Новосибирска «Заельцовское» появилась односторонняя колумбарная стена. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Отметим, что колумбарная стена – специальное сооружение с ячейками (нишами), в которых захоронены урны с прахом умерших. На данный момент доступно 205 ячеек для погребения урн с прахом.

Для организации погребения урн с прахом в колумбарных стенах на территории общественных кладбищ граждане могут позвонить в «Специализированную службу по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», расположенную на Потанинской.

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