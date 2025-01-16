Стало известно, сколько человек спасли при ДТП в Новосибирской области за 2024 год

В 2024 году спасатели Новосибирской области приняли участие в ликвидации последствий 2 184 дорожно-транспортных происшествий.

В этих авариях погибли 207 человек, травмы получили 2 635 человек. Сотрудники МЧС России, муниципальной и областной аварийно-спасательных служб смогли спасти 99 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В сравнении с 2023 годом количество выездов на ДТП уменьшилось на 17 %, а число погибших и травмированных сократилось на 26 % и 19 % соответственно. Число спасённых увеличилось на 9 %, что свидетельствует о повышении эффективности работы спасательных подразделений.

Спасатели продолжают напоминать водителям о важности соблюдения скоростного режима, безопасной дистанции, избегания резких манёвров и ограничении дальних поездок в неблагоприятных погодных условиях. МЧС также рекомендует оборудовать автомобили аптечками и огнетушителями в качестве дополнительных мер безопасности.