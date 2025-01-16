Температура до -10 градусов, пробки в 4 балла и курс доллара 102 рубля. Главное на 16 января в Новосибирске

Прогноз погоды

16 января 2025 года в Новосибирске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -10 ночью и до -7 днем.

Ветер подует юго-западный со скоростью 8-9 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Пробки

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на данный момент на дорогах Новосибирска пробки зафиксированы в четыре балла, что свидетельствует об отсутствии пробок и спокойном движении.

Курс валюты

На 16 января курс доллара опустился с 103,4380 рубля до 102,8078 рубля.

Также и курс евро ЦБ немного понизил — с 106,2493 рубля до 106,0971 рубля.