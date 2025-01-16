В Новосибирске мэр Кудрявцев показал дизайн-проект парка «Усть-Тула»

Дизайн-проект первой очереди создания парковой зоны «Усть-Тула» был представлен мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву.

Проект включает центральную часть парка, которая будет расположена между Бугринским и Октябрьским мостами, соединяя парк «Арена» и Бугринскую рощу. В нем предусмотрены экотропы, ремесленные мастерские и исторические элементы.

Основная концепция парка — создание комфортного места для отдыха и образовательной платформы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобрил концепцию проекта, который включает три уникальных объекта: острог 18 века для исторических реконструкций, исторический парк «Слобода», воссоздающий атмосферу крестьянского быта, и комплекс «Верфь», объединяющий музей реки и школу традиционного судостроения.

Разработчики акцентируют внимание на сохранении флоры и фауны. Парк станет частью региональной туристической системы «Обские парки», а также включает экотропы, дендропарк, кемпинг, скалодром и экстрим-парк.

Проектирование ведется на площади более 300 га, завершен дизайн-проект первой очереди. После получения положительного заключения экспертизы и определения источников финансирования планируется начать строительство.