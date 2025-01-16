В Новосибирске на Крещение-2025 будут работать две круглосуточные купели

В ночь с 18 на 19 января в Новосибирской области будут оборудованы 30 официальных купелей для крещенских омовений. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции в ТАСС.

«В этом году запланировано 30 купелей. В прошлом году была 31. Один из факторов — погодные условия. Эта зима теплая», — отметил Карпов.

Традиционные места крещенских купаний не изменились. В Новосибирске будут работать две круглосуточные купели: в районе микрорайона «Затон, пляж «Бумеранг».

В общей сложности шесть купелей в области будут доступны для омовений в круглосуточном режиме.

МЧС напоминает: безопасной считается только официально оборудованная купель. Все санкционированные купели будут оборудованы палатками для переодевания и обогрева. Охрану порядка обеспечат сотрудники МВД, а за состоянием здоровья участников проследят медики.

Главный врач скорой медицинской помощи Александр Балабушевич подчеркнул, что на каждой купели будет работать бригада скорой помощи.

«Автомобили дежурных бригад оснащены всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи», — заверил он.

Ранее Сиб.фм опубликовал онлайн-карту купелей в Новосибирске.