В Новосибирске обнаружили смертельно опасную снежную горку для детей

Смертельно опасную для детей снежную горку нашли в городе.

В микрорайоне «Снегири» Новосибирска появилась импровизированная снежная горка, представляющая угрозу для детей. Об этом пишет портал ФедералПресс.

Как сообщается в Telegram-канале «Сибирские ссылки», горка расположена рядом с автостоянкой, что создает риск травм при катании. Автор видео, размещенного в канале, отметила, что место совсем не огорожено, поэтому является небезопасным для детей.

Также она уточнила, что горка находится на выходе из школы №8, что увеличивает риск для учащихся, которые могут выбегать на парковку после уроков.