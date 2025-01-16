В Новосибирске опубликован прогноз погоды на Крещение

Стала известна погода на Крещение.

19 января 2025 года состоится Крещение. Известно, что в этот день многие верующие совершают обряд купания в проруби, что символизирует очищение и обновление человека.

Так, по данным сервиса “Яндекс.Погоды”, 19 января в Новосибирской области рано утром ожидается температура воздуха от -10 до -8 градусов. В дневное время потеплеет до -7.

Также на весь день могут затянуться небольшие осадки в виде снега.

Напомним, что в Новосибирске назвали места для крещенских купаний в 2025 году, которые пройдут 19 января. По данным мэрии, для горожан организуют пять купелей на популярных водоёмах