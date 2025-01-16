В Новосибирске опубликованы строгие православные запреты на январь

О православных запретах в январе рассказали в Новосибирске.

В январе 2025 года православные христиане должны соблюдать несколько строгих запретов, связанных с праздничными днями и постами.

Важные православные дни в январе:

- До 6 января Рождественский пост – это время воздержания от мяса, молочных продуктов и яиц. В течение этого периода верующие должны соблюдать умеренность в пище и по возможности посвятить больше времени молитве и духовным практикам.

- 7 января Рождество Христово – несмотря на празднование этого дня, многие верующие сохраняют особую строгость в отношении пищи.

- 19 января Крещение Господне – этот день также может сопровождаться строгими ограничениями, такими как воздержание от пищи до самого обряда освящения воды и избегание чрезмерных веселья.

Также отмечается, что во все православные праздники верующие обязаны посещать храм и уделять время молитве, особенно домашней.

Запрещается перегружать себя физической работой, а в постные дни следует воздержаться от приема молочных продуктов, яиц, мяса, а иногда и рыбы.

Напомним, что в Новосибирске опубликован прогноз погоды на Крещение