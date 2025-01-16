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общество

В Новосибирске ожидается повышение цен на алкоголь

Фото: pexels.com

О росте цен на алкоголь сообщили в Новосибирске.

Как сообщает сайт «Коммерсант» со ссылкой на портал Shopper’s, цены на виски, ром, мартини, а также ликеры и вермуты вырастут на 5–20%. Подорожание затронет продукцию таких брендов как Бакарди Рус, William Lawson’s, Aperol, Campari и Cinzano.

Уточняется, что производители связывают рост цен с увеличением пошлин на алкоголь, повышением ключевой ставки и ростом затрат на логистику.

Ранее Сиб.фм писал о том, что цены на мандарины в Новосибирской области увеличились на 24%

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Валерия Митрохина
Журналист

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