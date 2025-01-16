В Новосибирске суд рассматривает дело депутата-майнера

В Новосибирском районном суде 16 января началось рассмотрение дела депутата Криводановского сельсовета Алика Нерсисяна.

Его обвиняют в причинении ущерба АО «РЭС» из-за несанкционированного использования электроэнергии для майнинга криптовалюты.

Следствие утверждает, что Нерсисян приобрёл оборудование для добычи цифровой валюты и установил его в гараже. Он незаконно подключил это оборудование к электросетям компании «РЭС» и в течение года использовал электроэнергию без оплаты, накопив долг в размере более 6,5 миллиона рублей.

На первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключение и допрошены четыре свидетеля. Следующее заседание назначено на 10 февраля 2025 года.