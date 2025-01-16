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вчера 23:25
общество

В Новосибирске в двух районах провели рейды по выявлению незаконной торговли

Фото: мэрия Новосибирска

В четверг, 16 января, мэрия Новосибирска сообщила о результатах двух рейдов, проведенных в местах несанкционированной торговли.

Рейды прошли 12 января в Октябрьском районе и 14 января в Заельцовском районе. В ходе рейдов были изъяты два автомобиля с товарами, среди которых ледянки и чулочно-носочные изделия.

За повторные нарушения законодательства в отношении незаконной торговли составлены два протокола по части 2 статьи 9.1 Закона Новосибирской области № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях».

В мэрии заявили, что борьба с несанкционированной торговлей в городе продолжится.

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Игорь Кириченко
Журналист

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