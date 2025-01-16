В Новосибирске водитель Chevrolet Lacetti не уступил дорогу скорой помощи на вызове к пациенту с инфарктом

В Новосибирске 15 января водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не уступил дорогу машине скорой помощи, которая направлялась к пациенту с инфарктом.

Инцидент был зафиксирован на видео и опубликован в телеграм-канале «AСТ-54 Black».

На записи видно, как автомобиль скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками и сиреной не может продолжить движение из-за действий другого водителя. Он остановился на светофоре, а затем выехал вперёд, не давая возможности машине скорой помощи проехать вовремя. Только после того, как водитель Chevrolet Lacetti продолжил движение, медики смогли продолжить свой путь.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя для привлечения его к административной ответственности.