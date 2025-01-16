В Новосибирске за два месяца цены на такси снизились на 20-30%

В Новосибирске за последние два месяца стоимость поездок на такси снизилась на 20-30%.

Вместо ожидаемого в декабре роста цен произошел спад. Причиной этого стало отсутствие предновогоднего ажиотажа и увеличение числа водителей, готовых выйти на линии.

В настоящее время средняя стоимость поездки составляет 300–350 рублей, тогда как ранее она достигала 450–500 рублей. Некоторые водители предлагают свои услуги за 250 рублей за поездку.

Снижение доходов приводит к трудностям у таксопарков, которые начали возвращать автомобили, взятые в лизинг. Водители также переходят в другие сферы деятельности, что дополнительно влияет на рынок.

В условиях снижения цен растет популярность поездок по принципу попутчиков, когда пассажиры и водители договариваются о цене напрямую. Однако такие поездки не всегда безопасны.