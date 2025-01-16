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общество

В Новосибирской области хотят создать «черный список» для подрядчиков

Фото: Pexels.com

На заседании строительного комитета Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрены итоги проверки Контрольно-счётной палаты региона.

Аудит показал, что с 2022 года в области построены десятки социальных объектов, однако сдача некоторых из них задерживалась.

Так, детский сад в Марусино открылся на четыре года позже запланированного срока, а школа искусств в Купино — с опозданием на два года.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов сообщил, что контракты с недобросовестными подрядчиками будут расторгаться. Такие компании планируют вносить в «чёрный список». По его словам, в регионе уже разрабатываются нормативные акты для ускорения передачи построенных объектов в муниципальную собственность.

Депутаты одобрили предложенные меры, рассчитывая, что это повысит эффективность реализации проектов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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