В Новосибирской области компания повредила земли на 600 млн руб при добыче песка

Природоохранная прокуратура выявила крупный ущерб сельхозугодиям, нанесенный компанией «Инженерные системы» в Новосибирском районе.

Весной 2023 года предприятие получило право на разработку участка «Власихинский-6» возле села Марусино, заплатив за это три миллиона рублей. Однако в ходе добычи песка были нарушены требования по охране плодородного слоя земли, что запрещено на сельскохозяйственных участках.

В данной ситуации разбирались Россельхознадзор и природоохранная прокуратура – их ответ опубликовал общественник из Новосибирска Евгений Митрофанов в своем Telegram-канале.

По данным прокуратуры, вред окружающей среде превысил 600 миллионов рублей. В результате гендиректору компании было внесено представление.

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