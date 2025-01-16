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общество

В Новосибирской области обустроят площадку для хранения осадка канализационных стоков

Фото: Pexels.com

Вблизи Новосибирска создадут площадку для депонирования осадка из канализационных стоков.

Это решение направлено на повышение надежности системы и увеличение резервной мощности городской канализации. Об этом сообщает VN.RU со ссылкой на МУП «Горводоканал».

Проектная сметная документация уже согласована в Главгосэкспертизе и получила положительное заключение экологической экспертизы.

Первую площадку комплекса планируется ввести в эксплуатацию в конце января текущего года. Согласно проекту, осадок системы канализации на территории Кудряшей будут хранить до 2030 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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