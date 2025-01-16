В Новосибирской области воду в крещенских купелях признали безопасной

Купели Новосибирской области проверили специалисты.

По результатам лабораторных исследований, проведенных сотрудниками Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, вода в 32 купелях области соответствует санитарным нормам. Пробы показали отсутствие вредных бактерий.

Также уточняется, что шесть купелей в Новосибирске откроются уже 19 января в день Крещения. Все местные жители смогут провести обряд очищения на озерах «Спартак» и «Жемчужина Сибири», в микрорайоне «Затон», парке «У моря Обского», пляже «Бумеранг» и на улице Ясный берег, 3.

Напомним, что стала известна погода на Крещение