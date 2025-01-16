77.47% 8.2
77.47% 8.2
сегодня
16 января, 07:39
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 102.8 | eur 106.0
77.47% 8.2
сегодня
16 января, 07:39
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 102.8 | eur 106.0
сегодня 07:15
общество

В Новосибирской области за год выявлено более 50 уникальных фейков

Фото: МИД РФ

Более 50 уникальных фейков выявили в регионе за год.

Тема борьбы с дезинформацией стала одной из ключевых на итоговой пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, посвящённой деятельности российской дипломатии в 2024 году. По его словам, противодействие ложным сообщениям требует международного сотрудничества, включая западные и дружественные страны. Этой цели служит Международная ассоциация по фактчекингу, созданная АНО «Диалог» и ТАСС.

Заместитель главы Новосибирска Евгений Попантонопуло отметил, что ложные новости продолжают представлять серьезную угрозу.

Так, по данным «Диалога», в 2024 году в Новосибирской области было зафиксировано более 50 региональных фейков.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в