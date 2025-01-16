В Новосибирскую область придут морозы 23–24 января

В начале рабочей недели температура в области снизилась по сравнению с показателями прошлой пятницы и выходных дней, но незначительно.

Начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова сообщила, что значительное похолодание в Новосибирской области ожидается 23–24 января. Об этом она рассказала корреспонденту «Весь Искитим».

По словам Кичановой, в начале текущей недели температура немного снизилась по сравнению с прошлыми выходными, однако существенных изменений пока не наблюдается. Прогнозы на следующую неделю указывают на возможное снижение температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Сибири в период с 16 по 19 января температура может понизиться на девять градусов, однако такие изменения более актуальны для Якутии. В Западной Сибири сильных морозов в эти даты не ожидается.