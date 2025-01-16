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общество

Зампред правительства Новосибирской области выступил в защиту экс-министра ЖКХ

Фото: Елена Отмахова / Сиб.фм

В ходе судебного заседания 16 января 2025 года первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков выступил в защиту бывшего министра регионального ЖКХ Дениса Архипова.

Знатков сообщил, что Архипов решил не требовать банковскую гарантию на сумму 220 млн рублей, учитывая возможные риски в преддверии праздничных дней. Он отметил, что Архипов был грамотным руководителем, ответственным и заинтересованным в успехе своего дела.

Ситуация возникла перед новогодними праздниками. Требование о банковской гарантии могло привести к невыполнению работ в праздничный период.

Напомним, экс-министра ЖКХ обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Игорь Кириченко
Журналист

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